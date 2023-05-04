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Джонс: Бій з Нганну вартий того, щоб продовжити кар’єру

Сьогодні 14:41 257 0
Джонс: Бій з Нганну вартий того, щоб продовжити кар’єру
Фото: Getty Images
#Франсіс Нганну, #Джон Джонс

Джерело - MMA Junkie.

Чемпіон UFC у важкій вазі Джон Джонс може продовжити кар’єру заради одного поєдинку.

Про це він розповів порталу MMA Junkie.

"Думаю, що бій із Френсісом Нганну вартий того, щоб повернутися в октагон, а не йти на пенсію. Ймовірно, бій із Френсісом принесе серйозний дохід, цей поєдинок вартий мого часу.

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Нганну - колишній чемпіон і страшенно популярний в Америці, а також у всьому світі. Це б принесло багато грошей і це бій, заради якого я готовий ще ненадовго залишитися", - сказав Джонс.

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