Джонс: Бій з Нганну вартий того, щоб продовжити кар’єру

Джерело - MMA Junkie.
Чемпіон UFC у важкій вазі Джон Джонс може продовжити кар’єру заради одного поєдинку.
Про це він розповів порталу MMA Junkie.
"Думаю, що бій із Френсісом Нганну вартий того, щоб повернутися в октагон, а не йти на пенсію. Ймовірно, бій із Френсісом принесе серйозний дохід, цей поєдинок вартий мого часу.
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Нганну - колишній чемпіон і страшенно популярний в Америці, а також у всьому світі. Це б принесло багато грошей і це бій, заради якого я готовий ще ненадовго залишитися", - сказав Джонс.
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