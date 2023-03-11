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Нганну: Ми з Вайлдером дійшли до усної угоди

Сьогодні 14:02 163 0
Колишній чемпіон UFC розповів про можливий бій з Вайлдером
Нганну: Ми з Вайлдером дійшли до усної угоди
#Франсіс Нганну, #Деонтей Вайлдер

Джерело - BJPenn.

Колишній чемпіон UFC у важкій вазі Френсіс Нганну може провести бій з ексчемпіоном у надважкій вазі Деонтеєм Вайлдером.

Про це Нганну розповів порталу BJPenn.

"Так, у нас були деякі обміни. Ми, по суті, дійшли до якоїсь усної угоди. Ми хочемо зробити два бої. Можливо, один з них пройде в Африці. Це було б потужно і чудово. У серпні наступного року виповнюється 50 років "Битві у джунглях".

Думаю, що це гарна нагода зробити щось масштабне в Африці. Ми розглядаємо цю дату для другого бою. Бокс - це новий виклик для мене, але пам'ятайте, що ММА теж було складним спочатку. Зараз у мене нові виклики", - сказав Нганну.

Вайлдер: Точно проведемо з Ф’юрі четвертий бій

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