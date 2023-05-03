Головне
Шахтар мінімально переграв Минай у 24 турі УПЛ
Сьогодні 14:49 638
Під час матчу Дніпро-1 - Металіст зафіксували нетипово високий рух ставок
Сьогодні 22:10 212
Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру WTA 125 у Франції
Сьогодні 18:39 744 1
Зоря дотиснула Верес у 24 турі УПЛ
Сьогодні 18:13 446
Чорноморець розгромив Колос у 24 турі УПЛ
Сьогодні 16:53 406
Зінченко – наша сила й слабкість: фани Арсенала суперечливо прокоментували гру українця в матчі з Челсі
Сьогодні 13:07 949
Призер Олімпіади підтримує політику Лукашенка щодо війни в Україні
Сьогодні 13:02 1007
Усик став амбасадором збірної України
Сьогодні 12:31 386
Ембіід - MVP сезону НБА
Сьогодні 11:10 320
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 07:39 8558
Прямі трансляції

Міжнародний союз велосипедистів повернув росіян та білорусів до змагань

Росіяни та білоруси отримають статус нейтральних атлетів
Сьогодні 22:40 198 0
Міжнародний союз велосипедистів повернув росіян та білорусів до змагань

Джерело - uci.org.

Міжнародний союз велосипедистів (UCI) дозволив спортсменам з росії та білорусі брати участь у своїх змаганнях на умовах нейтралітету.

Про це йдеться на офіційному сайті організації.

Від початку повномасштабного вторгнення рф до України UCI дозволяв російським та білоруським спортсменам брати участь у деяких своїх турнірах, зокрема гонках Світового туру, за умови, що їхні команди походять не з росії та білорусі.

Для погодження повернення до змагань Кубків світу та чемпіонатів світу, серед інших змагань, велоатлетам з рф та білорусі належить довести свій повний нейтралітет. Від них вимагатимуть не мати прямої асоціації з двома державами, їхніми федераціями та НОК; змагатися без прапорів, емблем, гімнів та інших символів обох держав; у жодній формі не підтримувати повномасштабну війну в Україні; не мати зв'язків зі збройними силами двох країн.

Велоспортсмени, що отримають статус нейтральних атлетів, зможуть повернутися до виступів з 1 червня.

Раніше повідомлялося, що Україна може прийняти етап Джиро д'Італія.

Коментарі ()
Популярне зараз
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 8558
Арсенал із Зінченком переміг Челсі з Мудриком у 34 турі АПЛ Арсенал із Зінченком переміг Челсі з Мудриком у 34 турі АПЛ 1107
Хорватська модель Кнолль попозувала оголеною перед камерою Хорватська модель Кнолль попозувала оголеною перед камерою 2053
Минай: На жаль, нам не зарахують очко за 1:1 з Шахтарем Минай: На жаль, нам не зарахують очко за 1:1 з Шахтарем 1265
Зоря - Верес: де дивитися матч УПЛ Зоря - Верес: де дивитися матч УПЛ 1095
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань 3355
Рекомендуємо
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 25722 3
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 259044 4
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 274102
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 4481
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 4770
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 35446