Міжнародний союз велосипедистів повернув росіян та білорусів до змагань

Росіяни та білоруси отримають статус нейтральних атлетів

Міжнародний союз велосипедистів (UCI) дозволив спортсменам з росії та білорусі брати участь у своїх змаганнях на умовах нейтралітету.

Про це йдеться на офіційному сайті організації.

Від початку повномасштабного вторгнення рф до України UCI дозволяв російським та білоруським спортсменам брати участь у деяких своїх турнірах, зокрема гонках Світового туру, за умови, що їхні команди походять не з росії та білорусі.

Для погодження повернення до змагань Кубків світу та чемпіонатів світу, серед інших змагань, велоатлетам з рф та білорусі належить довести свій повний нейтралітет. Від них вимагатимуть не мати прямої асоціації з двома державами, їхніми федераціями та НОК; змагатися без прапорів, емблем, гімнів та інших символів обох держав; у жодній формі не підтримувати повномасштабну війну в Україні; не мати зв'язків зі збройними силами двох країн.

Велоспортсмени, що отримають статус нейтральних атлетів, зможуть повернутися до виступів з 1 червня.

Раніше повідомлялося, що Україна може прийняти етап Джиро д'Італія.