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Україна може прийняти етап Джиро д'Італія

Джиро д'Італія-2024 може стартувати в Україні
Сьогодні 15:40 205 0
Україна може прийняти етап Джиро д'Італія
#Джиро д'Італія

Джерело - Чемпіон.

Стартовий етап Джиро д’Італія-2024 може пройти в Україні.

Про це заявив глава МЗС Італії Антоніо Таяні.

Щоправда, за словами чиновника, такий розвиток подій стане реальністю “якщо дозволить ситуація”.

Джиро д’Італія – поряд із Тур де Франс та Вуельтою – одна з трьох найпрестижніших велогонок світу. Гонка традиційно стартує в першій декаді травня, презентація маршруту проводиться в жовтні. Джиро-2023 розпочнеться вже найближчої суботи, 6 травня, і завершиться 29 травня в Римі.

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