Гутцайт підтримав рішення Федерації дзюдо України бойкотувати чемпіонат світу

Міністр молоді і спорту України, президент НОК Вадим Гутцайт відреагував на рішення Міжнародної федерації дзюдо допустити росіян і білорусів до змагань.

Про це він розповів у Facebook.

"Як і обіцяли, – пильно здійснюємо моніторинг дотримання міжнародними федераціями умов "нейтральності" допущення до міжнародних змагань російських і білоруських спортсменів та інформуємо МОК.

У дзюдоїстів "нейтральність" по-російськи має такий вигляд: як не контракт у збройних силах, то в органах національної безпеки російської федерації.

Федерація дзюдо України підготувала список спортсменів – представників рф, які зареєстровані до участі у чемпіонаті світу з дзюдо (відбудеться в Досі, Катар з 7 до 14 травня 2023 року) та є військовослужбовцями.

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На жаль, Міжнародна федерація дзюдо у цьому списку "не помітила", мабуть, порушення Рекомендацій МОКу від 28 березня 2023 року.

Тому ми разом із Федерацією дзюдо України оприлюднюємо і цей список, і затверджений загальний список кандидатів у спортивні збірні команди рф із дзюдо на 2023 рік.

Підтримую рішення Федерації дзюдо України про неучасть у змаганнях, куди "сліпо" допустили російських спортсменів. Знаю, що такі рішення даються непросто. Та разом рухаємося далі. До Перемоги. До нових змагань, без представників країн-агресорок, - написав Гутцайт.