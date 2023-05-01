Головне
Збірна України перемогла Румунію, але не вийшла на Євро-2024
Вчора 21:10 1758
За перемогу в Кубку Кубків гравці Динамо отримали по 400 доларів
Сьогодні 16:07 4473
Шапаренко повернувся до загальної групи Динамо після травми
Сьогодні 14:29 239
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни
Сьогодні 10:38 9774
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 07:07 6923
ПСВ здолав Аякс у серії пенальті та став переможцем Кубка Нідерландів
Вчора 23:12 658
Відео дня: українець забив феноменальний гол з центра поля
Вчора 17:42 2774
Китаєць виграв матч за шахову корону у росіянина
Вчора 16:54 1719 1
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань
Вчора 16:01 1520
Збірна України з дзюдо бойкотуватиме чемпіонат світу через допуск росіян
Вчора 14:19 583
Прямі трансляції

Беленюк: У МОК ніби умили руки

Олімпійський чемпіон з боротьби прокоментував рішення допуску росіян
Сьогодні 15:45 459 0
Беленюк: У МОК ніби умили руки
#МОК (Міжнародний олімпійський комітет)

Джерело - Радіо Свобода.

МОК скинув відповідальність за допуск росіян на міжнародні федерації.

Про це заявив олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк.

"Вони ніби умили руки та сказали, що нехай все вирішують міжнародні федерації. Тобто вони не беруть на себе по суті ніякої відповідальності. Вони сказали, що "ми не проти, але, якщо ви вважаєте, що їх не треба допускати, то можете не допускати. Якщо вважаєте, що треба допустити, то допускайте".

  Актуально: Заступник Мінспорту роз'яснив заборону українцям виступати на турнірах з росіянами

Зараз ми бачимо, що ситуація у міжнародних федераціях абсолютно різна. Починаючи від тих, хто зараз відстоює саме проукраїнську позицію і каже, що росіяни не можуть бути допущені до змагань, і закінчуючи тими, як федерація фехтувань, яка ще до цих рекомендацій допустила росіян та білорусів у свої міжнародні змагання.

  Беленюк: У нас є перспектива загубити молоде покоління спортсменів

Тому тут ситуація складна через те, що існує багато точок впливу і сама ситуація в різних міжнародних федераціях абсолютно різна", - сказав Беленюк.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Останнє коло Чарівника: 29 років тому загинув легендарний Айртон Сенна Останнє коло Чарівника: 29 років тому загинув легендарний Айртон Сенна 15886 1
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 9774
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 6923
Найкращу тенісистку світу ледь не вбили в розпал матчу: Моніку Селеш 30 років тому ударили ножем прямо на корті Найкращу тенісистку світу ледь не вбили в розпал матчу: Моніку Селеш 30 років тому ударили ножем прямо на корті 5378
За перемогу в Кубку Кубків гравці Динамо отримали по 400 доларів За перемогу в Кубку Кубків гравці Динамо отримали по 400 доларів 4473
18 років тому Мессі забив свій перший гол за Барселону 18 років тому Мессі забив свій перший гол за Барселону 3612
Рекомендуємо
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 1468
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 11520 2
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 109398
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 4751
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 113486
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 35257 1