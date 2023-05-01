Олімпійський чемпіон з боротьби прокоментував рішення допуску росіян

Джерело - Радіо Свобода.

МОК скинув відповідальність за допуск росіян на міжнародні федерації.

Про це заявив олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк.

"Вони ніби умили руки та сказали, що нехай все вирішують міжнародні федерації. Тобто вони не беруть на себе по суті ніякої відповідальності. Вони сказали, що "ми не проти, але, якщо ви вважаєте, що їх не треба допускати, то можете не допускати. Якщо вважаєте, що треба допустити, то допускайте".

Актуально: Заступник Мінспорту роз'яснив заборону українцям виступати на турнірах з росіянами

Зараз ми бачимо, що ситуація у міжнародних федераціях абсолютно різна. Починаючи від тих, хто зараз відстоює саме проукраїнську позицію і каже, що росіяни не можуть бути допущені до змагань, і закінчуючи тими, як федерація фехтувань, яка ще до цих рекомендацій допустила росіян та білорусів у свої міжнародні змагання.

Беленюк: У нас є перспектива загубити молоде покоління спортсменів

Тому тут ситуація складна через те, що існує багато точок впливу і сама ситуація в різних міжнародних федераціях абсолютно різна", - сказав Беленюк.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!