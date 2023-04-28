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Заступник Мінспорту роз'яснив заборону українцям виступати на турнірах з росіянами

Беленюк опублікував пояснення від заступника Мінспорту Бідного
Сьогодні 13:54 172 0
Заступник Мінспорту роз'яснив заборону українцям виступати на турнірах з росіянами
#Жан Беленюк, #Міністерство молоді та спорту

Джерело - Чемпіон.

Олімпійський чемпіон і народний депутат Жан Беленюк опублікував відповіді заступника Міністра молоді і спорту Матвія Бідного щодо участі українців у міжнародних турнірах.

Відповідний пост він зробив у Телеграм-каналі.

"Кожен окремий професійний спортсмен не обмежений на рівні законодавства у праві брати участь у спортивних змаганнях, оскільки заборона діє лише щодо офіційних делегацій національних збірних України. На думку Міністерства, участь наших спортсменів у спортивних змаганнях, де беруть участь атлети рф/рб, це виключно власне рішення спортсмена та питання етики.

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За умови, якщо саме спортивні федерації порушать рішення Уряду та наказ Міністерства, тоді Мінмолодьспорт зможе розглянути питання про позбавлення статусу національної та розірвання угоди з такою спортивною федерацією (втрата організаційної та фінансової підтримки). Національна збірна команда України з футболу може брати участь у відбіркових матчах, тому що це, за словами заступника міністра, окремий спортивний захід.

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А якщо це буде ЧС чи ЧЄ, де будуть допущені представники рф/рб, то тоді, за логікою міністерства, це вже буде підпадати під заборону брати участь у таких спортивних змаганнях, тому що таким чином спортсмени України будуть мати разом зі спортсменами рф та рб спільний побут, спільне проживання. Якщо завершаться ліцензійні турніри, а спортсменам рф/рб заборонять брати участь у змаганнях, у наших спортсменів вже не буде можливості брати участь в Олімпіаді-2024. 

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Відсутні чіткі критерії щодо заборони і як результат, окремі федерації вже самостійно звертаються до Мінмолодьспорту і отримують бажані роз’яснення, а це може створити неоднакові умови для різних федерацій", - написав Беленюк.

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