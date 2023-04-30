Збірна України з дзюдо бойкотуватиме чемпіонат світу через допуск росіян

Чемпіонат світу відбудеться з 7 до 13 травня у Досі

Джерело - Суспільне.

Головний тренер збірної України з дзюдо Віталій Дуброва оголосив про бойкот чемпіонат світу через допуск російських та білоруських спортсменів.

Про це повідомляє Суспільне.

Учора стало відомо, що представники країни-терориста візьмуть участь у світовій першості під нейтральним прапором.

У заявку "Індивідуальних нейтральних атлетів" на ЧС-2023 з дзюдо увійшли офіцери зс рф.

Чемпіонат світу відбудеться з 7 до 13 травня у Досі, Катар.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!