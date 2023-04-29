Росія подала заявку на участь у ЧС-2023 з дзюдо

У заявку «Індивідуальних нейтральних атлетів» на ЧС-2023 з дзюдо увійшли російські офіцери

Дзюдоїсти з росії зареєстровані для участі у чемпіонаті світу-2023, заявка команди, яка називається як "Індивідуальні нейтральні атлети".

Про це вказано на офіційному сайті IJF.

У заявці цієї "команди" на чемпіонат світу – 11 атлетів (8 чоловіків та 3 жінки).

Зареєстровано щонайменше 7 представників ЦСКА, серед них: Ніяз Ільясов – старший лейтенант ЗС РФ (ЦСКА), Тамерлан Башаєв – старший сержант ЗС РФ (ЦСКА), Міхаїл Ігольніков – прапорщик ЗС РФ (ЦСКА), Інал Тасоєв – прапорщик ЗС РФ (ЦСКА), Алекксандра Бабінцева – лейтенантка ЗС РФ (ЦСКА), Мадіна Таймазова – прапорщиця ЗС РФ (ЦСКА), Сабіна Гільязова – ЦСКА.

Заявка з'явилася на сайті IJF майже одразу після публікації рішення Міжнародної федерації дзюдо про допуск до міжнародних змагань російських і білоруських спортсменів.