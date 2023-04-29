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Міжнародна федерація дзюдо допустила росіян та білорусів до змагань

Росіяни та білоруси будуть виступати у нейтральному статусі
Сьогодні 18:41 113 0
Міжнародна федерація дзюдо допустила росіян та білорусів до змагань

Джерело - ijf.org.

Представники Росії та Білорусі у дзюдо зможуть змагатися на міжнародних змаганнях під егідою Міжнародної федерації дзюдо.

Відповідне рішення ухвалив Виконавчий комітет IJ

"Змагатися зможуть лише ті дзюдоїсти з Росії та Білорусі, що пройдуть перевірку на предмет відсутності "пропаганди війни", зокрема, у їх соцмережах. Цю перевірку здійснюватиме "незалежна, авторитетна" компанія.

Це рішення дозволяє можливість чесної участі та рівних шансів для усіх дзюдоїстів, які крокують на шляху до олімпійської мрії", – йдеться у заяві IJF.

У заяві безпосередньо не вказано, чи будуть уже допущені атлети з Росії до чемпіонату світу (триватиме з 7 до 14 травня). Крайній термін подачі заявок на участь у турнірі закінчується саме у суботу, 29 квітня.

Раніше Білодід вдруге поспіль отримала дискваліфікацію на турнірі серії Grand Slam.

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