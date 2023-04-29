Міжнародна федерація дзюдо допустила росіян та білорусів до змагань

Джерело - ijf.org.
Представники Росії та Білорусі у дзюдо зможуть змагатися на міжнародних змаганнях під егідою Міжнародної федерації дзюдо.
Відповідне рішення ухвалив Виконавчий комітет IJ
"Змагатися зможуть лише ті дзюдоїсти з Росії та Білорусі, що пройдуть перевірку на предмет відсутності "пропаганди війни", зокрема, у їх соцмережах. Цю перевірку здійснюватиме "незалежна, авторитетна" компанія.
Це рішення дозволяє можливість чесної участі та рівних шансів для усіх дзюдоїстів, які крокують на шляху до олімпійської мрії", – йдеться у заяві IJF.
У заяві безпосередньо не вказано, чи будуть уже допущені атлети з Росії до чемпіонату світу (триватиме з 7 до 14 травня). Крайній термін подачі заявок на участь у турнірі закінчується саме у суботу, 29 квітня.
Раніше Білодід вдруге поспіль отримала дискваліфікацію на турнірі серії Grand Slam.