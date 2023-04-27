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Прапори росії заборонять вивішувати на ЧС-2023 в Ризі

Українські прапори будуть рівнозначні латвійським
Сьогодні 15:22 389 0
Прапори росії заборонять вивішувати на ЧС-2023 в Ризі

Джерело - Delfi.

Українські прапори будуть рівнозначні латвійським на чемпіонаті світу-2023 у Ризі.

Про це заявив голова оргкомітету ЧС-2023 Едгарс Бунціс.

Прапори росії та білорусі будуть заборонені протягом турніру.

ЧС-2023 повинен був пройти у РФ, але через вторгнення в Україну турнір перенесли в Латвію та Фінляндію. Збірні Росії та Білорусі відсторонили від участі в міжнародних турнірах до 2024 року.

Чемпіонат світу проведуть у Ризі та Тампере з 12 по 28 травня.

Нагадаємо, Міжнародна федерація хокею не допустить росіян до змагань.

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