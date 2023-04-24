Російський гонщик Мазепін домагається зняття санкцій у суді

Джерело - Inside the games.
Колишній російський пілот Формули-1 Микита Мазепін звернувся до Федерального суду Канади з вимогою скасувати санкції, запроваджені через війну в Україні.
Про це повідомляє Inside The Games.
Він домагається наказу, який би зобов’язав міністра закордонних справ Мелані Джолі виключити його з канадського санкційного списку.
Мазепін також просить дозволу на участь у перегонах у Канаді.
У документі додається, що санкції "катастрофічно знижують" його шанси на повернення у Формулу-1 наступного року.
Міністерство міжнародних справ Канади не коментує цю справу, поки вона розглядається в суді.
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