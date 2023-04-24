Російський гонщик Мазепін домагається зняття санкцій у суді

Мазепін також просить дозволу на участь у перегонах у Канаді

Джерело - Inside the games.

Колишній російський пілот Формули-1 Микита Мазепін звернувся до Федерального суду Канади з вимогою скасувати санкції, запроваджені через війну в Україні.

Про це повідомляє Inside The Games.

Він домагається наказу, який би зобов’язав міністра закордонних справ Мелані Джолі виключити його з канадського санкційного списку.

Мазепін також просить дозволу на участь у перегонах у Канаді.

У документі додається, що санкції "катастрофічно знижують" його шанси на повернення у Формулу-1 наступного року.

Міністерство міжнародних справ Канади не коментує цю справу, поки вона розглядається в суді.

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