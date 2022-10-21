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Повєткін та Овечкін потрапили до санкційних списків України

Сьогодні 10:14 168 0
Відповідний указ опублікований на сайті президента України
Повєткін та Овечкін потрапили до санкційних списків України

Джерело - president.gov.ua.

Україна ввела санкції проти 2507 фізичних та 1374 юридичних осіб, більшість із яких є громадянами Росії та російськими юридичними особами.

Про це повідомляє Офіс президента.

До санкційних списків потрапили колишній гонщик Формули-1 Нікіта Мазепін, фігуристи Тетяна Навка, Роман Костомаров, Євген Плющенко, борець Роман Власов, бійці Олександр та Федор Ємельяненки, шахіст Сергій Карякін, боксер Олександр Повєткін, хокеїст Олександр Овечкін, гімнаст Іван Куляк, плавець Євген Рилов, футболіст Роман Широков.

Також під санкції потрапили Аліна Кабаєва, Ірина Вінер, Роман Абрамович, Аркадій та Борис Ротенберги.

Нагадаємо, представник тренерського штабу повєткіна воює проти України.

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