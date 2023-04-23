Маневська здобула три срібні медалі на чемпіонаті Європи

Попереду українки у підсумковій таблиці опинилася лише спортсменка з Норвегії

Джерело - Чемпіон.

Українка Анастасія Маневська тричі стала срібною призеркою чемпіонату Європи з важкої атлетики, що проходить у Єревані.

У ваговій категорії до 87 кг Маневська посіла друге місце, набравши у сумі (238 кг). У ривку вона взяла 108 кг, а в поштовху - 130 кг. Українка здобула три срібні нагороди.

Попереду українки у підсумковій таблиці опинилася лише Сольфрід Коанда з Норвегії.

Чемпіонат Європи з важкої атлетики

Єреван (Вірменія)

Жінки. Категорія до 87 кг

22 квітня

1. Сольфрід Коанда (Норвегія) 272 кг (117+155)

2. Анастасія Маневська (Україна) 238 кг (108+130)

3. Ріпсіме Хуршудян (Вірменія) 227 кг (107+120)

Раніше Ірина Коляденко здобула золото на чемпіонаті Європи з боротьби у ваговій категорії до 62 кг.