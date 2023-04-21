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Міжнародна федерація стрільби з лука допустила росіян до змагань

трільба з лука стала дев'ятим олімпійським видом спорту, до якого вирішили повернути росіян
Сьогодні 19:41 278 0
Міжнародна федерація стрільби з лука допустила росіян до змагань

Джерело - World Archery.

Міжнародна федерація стрільби з лука допустила російських і білоруських спортсменів до індивідуальних міжнародних змагань.

Про це повідомляє World Archery.

Стрільба з лука стала дев'ятим олімпійським видом спорту, до якого вирішили повернути росіян та білорусів.

"Виконавча рада висловила свою підтримку та погодилася узгодити терміни повернення росіян і білорусів на суворих умовах.

  Міжнародний союз сучасного п’ятиборства допустив до змагань росіян

Дозволяється повернення лише тих атлетів, які зможуть довести свій нейтралітет через процес незалежної перевірки. Подальша інформація щодо цієї процедури буде надана делегатам на наступному конгресі World Archery", - йдеться у повідомлені.

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