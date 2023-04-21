Міжнародна федерація стрільби з лука допустила росіян до змагань

трільба з лука стала дев'ятим олімпійським видом спорту, до якого вирішили повернути росіян

Джерело - World Archery.

Міжнародна федерація стрільби з лука допустила російських і білоруських спортсменів до індивідуальних міжнародних змагань.

Про це повідомляє World Archery.

Стрільба з лука стала дев'ятим олімпійським видом спорту, до якого вирішили повернути росіян та білорусів.

"Виконавча рада висловила свою підтримку та погодилася узгодити терміни повернення росіян і білорусів на суворих умовах.

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Дозволяється повернення лише тих атлетів, які зможуть довести свій нейтралітет через процес незалежної перевірки. Подальша інформація щодо цієї процедури буде надана делегатам на наступному конгресі World Archery", - йдеться у повідомлені.

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