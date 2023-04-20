Міжнародний союз сучасного п’ятиборства допустив до змагань росіян

Міжнародний союз сучасного п’ятиборства допустив до міжнародних змагань російських та білоруських спортсменів.

Про це повідомляє UIPM.

"Міжнародний союз сучасного п’ятиборства сьогодні оголошує про свою повну підтримку структурованого повернення до спортивних змагань UIPM окремих спортсменів із паспортами Росії та Білорусі на основі рекомендацій для міжнародних федерацій, опублікованих Міжнародним олімпійським комітетом 28 березня 2023 року", - йдеться у повідомлені.