Старікова пропустить відбірковий Nation Cup через саботаж тренерів Мінспорту

Срібна призерка Олімпійських ігор-2020 в Токіо Олена Старікова не виступить на відбірковому турнірі Nation Cup.

Про це повідомила Федерація велосипедного спорту України

"Срібна призерка Олімпійських ігор в Токіо-2020 Олена Старікова через саботаж головного, державного та інших тренерів Міністерства молоді та спорту України, на превеликий жаль, не зможе взяти участь в останньому відбірковому Nation Cup на треку, який відбудеться у Мілтоні, Канада з 20 до 23 квітня, в якому не буде представлено спортсменів з країн агресорок РФ та РБ.

Керівництво ФВСУ чекає на офіційні пояснення з боку Мінмолодьспорту та термінової зміни тренерського штабу, яке ставить під сумнів участь спортсменів у чемпіонаті світу-2023 в Глазго та ОІ-2024 в Парижі", - йдеться в заяві федерації.