Головне
Визначились півфінальні пари Ліги чемпіонів-2022/23
Сьогодні 00:07 1792
Баварія розписала мирову з Манчестер Сіті, Бенфіка вирвала нічию в Інтера: результати 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:59 1106
Санітра - єдиний головний тренер чоловічої збірної України
Вчора 22:39 420
Прометей вийшов у півфінал Єврокубка
Вчора 21:22 774
Український футболіст отримав дискваліфікацію за договірні матчі
Вчора 19:36 1893
Зінченко повернувся до тренувань з Арсеналом
Вчора 19:11 443
Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: розклад змагань
Вчора 16:43 1445
Інгулець мінімально переграв Рух у 10 турі УПЛ
Вчора 15:18 775
Світоліна поступилася Таусон в 1 колі турніру ITF у Португалії
Вчора 14:53 730
Федерація тенісу України не відряджатиме делегації на змагання, де беруть участь росіяни
Вчора 14:31 411
Прямі трансляції

Низку спортсменів з Мелітополя позбавили звань через допомогу окупантам

Спортсменів, які мешкали у Мелітополі, та допомагали росіянам, позбавили звання "Майстер спорту України"
Сьогодні 12:11 220 0
Низку спортсменів з Мелітополя позбавили звань через допомогу окупантам
Фото: мер Мелітополя Іван Федоров

Джерело - Чемпіон.

У тимчасово окупованому Мелітополі спортивні звання через співпрацю з росіянами втратили Віктор Савченко, Андрій Рибницький, Дмитро Хассай, Дмитро Глек та Роман Дзюба.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Вже не майстер спорту України міжнародного класу Віктор Савченко. Титулований тренер з кікбоксингу з Мелітополя нині догоджає рашистам, тож, не має права навчати дисципліні наших дітей", - написав Федоров.

Також через колабораціонізм спортивне звання "Майстер спорту України" втратили мелітопольці Андрій Рибницький (гандбол), Дмитро Хассай (бодібілдинг) та Дмитро Глек з Романом Дзюбою (пауерліфтинг).

"Донедавна всі вони славилися своїми спортивними досягненнями. Нині — тим, що продались ворогу за рублі", — зазначив посадовець.

Раніше Кабмін прийняв постанову про позбавлення спортивної федерації статусу національної.

Коментарі ()
Популярне зараз
Визначились півфінальні пари Ліги чемпіонів-2022/23 Визначились півфінальні пари Ліги чемпіонів-2022/23 1792
Аль-Айн з Ярмоленком здолав конкурента у чемпіонаті ОАЕ Аль-Айн з Ярмоленком здолав конкурента у чемпіонаті ОАЕ 2165
"Я завжди розмовлятиму російською": Алієв розповів, чому не переходить на українську мову - ВІДЕО "Я завжди розмовлятиму російською": Алієв розповів, чому не переходить на українську мову - ВІДЕО 14420 2
Загинув 19-річний український велосипедист Загинув 19-річний український велосипедист 2418 1
Відео дня: Легендарний гол Гармаша в фіналі юнацького чемпіонату Європи Відео дня: Легендарний гол Гармаша в фіналі юнацького чемпіонату Європи 3849
Український футболіст отримав дискваліфікацію за договірні матчі Український футболіст отримав дискваліфікацію за договірні матчі 1893
Рекомендуємо
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 74291 1
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 15819 1
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 39698 2
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 1297
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 113237
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 29080