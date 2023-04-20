Низку спортсменів з Мелітополя позбавили звань через допомогу окупантам

Спортсменів, які мешкали у Мелітополі, та допомагали росіянам, позбавили звання "Майстер спорту України"

Джерело - Чемпіон.

У тимчасово окупованому Мелітополі спортивні звання через співпрацю з росіянами втратили Віктор Савченко, Андрій Рибницький, Дмитро Хассай, Дмитро Глек та Роман Дзюба.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Вже не майстер спорту України міжнародного класу Віктор Савченко. Титулований тренер з кікбоксингу з Мелітополя нині догоджає рашистам, тож, не має права навчати дисципліні наших дітей", - написав Федоров.

Також через колабораціонізм спортивне звання "Майстер спорту України" втратили мелітопольці Андрій Рибницький (гандбол), Дмитро Хассай (бодібілдинг) та Дмитро Глек з Романом Дзюбою (пауерліфтинг).

"Донедавна всі вони славилися своїми спортивними досягненнями. Нині — тим, що продались ворогу за рублі", — зазначив посадовець.

Раніше Кабмін прийняв постанову про позбавлення спортивної федерації статусу національної.