Джерело - mms.gov.ua.
Кабінет Міністрів України прийняв постанову про позбавлення спортивної федерації статусу національної у разі участі у змаганнях, де виступають спортсмени з рф та білорусі.
Про це повідомляє пресслужба КМУ.
Кабмін вніс зміни до Положення про надання на конкурсних засадах спортивній федерації статусу національної та позбавлення такого статусу.
"Постановою, зокрема, передбачається можливість позбавлення всеукраїнської спортивної федерації статусу національної у разі участі спортсменів, що є членами відповідних спортивних федерацій, у міжнародних спортивних змаганнях, в яких беруть участь спортсмени з російської федерації та республіки білорусь.
Слід зазначити, що особливістю статусу "національна" є те, що держава надає окремі повноваження федераціям щодо розвитку виду спорту, проведення офіційних чемпіонатів та інших змагань в Україні та можливість представляти Україну на міжнародній спортивній арені.
Документом внесено зміни до пункту 15 Положення доповнивши його після абзацу третього новим абзацом такого змісту: "участі спортсменів, що є членами відповідних спортивних федерацій, у міжнародних спортивних змаганнях, в яких беруть участь спортсмени з російської федерації та/або республіки білорусь;".
Нормативно-правовий акт розроблено з урахуванням рішення Міжнародного олімпійського комітету, який рекомендував міжнародним спортивним федераціям допустити атлетів з російської федерації та республіки білорусь до міжнародних спортивних змагань, організованими міжнародними федераціями та організаторами міжнародних спортивних подій у нейтральному статусі", – повідомило Міністерство молоді та спорту України.