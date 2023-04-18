Головне
Пір під час чуми: представниця української федерації з келихом шампанського позувала перед камерою з росіянкою
Сьогодні 20:15 961
Гангур здобула дві медалі на чемпіонаті Європи
Сьогодні 19:41 243
Збірну росії з баскетболу відсторонили від відбору на Олімпіаду-2024
Сьогодні 18:24 333
Ребров може відмовитися від роботи у збірній України
Сьогодні 15:26 1771
Раптово помер український арбітр
Сьогодні 12:47 3774
Костюк: Деякі росіянки та білоруски дивуються, чому ми їм не посміхаємося
Сьогодні 09:11 732
CAS довічно заборонив Севідову будь-яку футбольну діяльність
Вчора 21:54 6770
Конотоп стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики
Вчора 21:24 703
У Циганкова була пропозиція від титулованого клубу Італії
Вчора 20:39 1347
Циганик: Шахтар пропонує 75 тисяч доларів командам, які відберуть очки у Дніпра-1
Вчора 20:24 1153 2
Прямі трансляції

Кабмін прийняв постанову про позбавлення спортивної федерації статусу національної

Сьогодні 20:55 241 0
Кабмін прийняв постанову про позбавлення спортивної федерації статусу національної

Джерело - mms.gov.ua.

Кабінет Міністрів України прийняв постанову про позбавлення спортивної федерації статусу національної у разі участі у змаганнях, де виступають спортсмени з рф та білорусі.

Про це повідомляє пресслужба КМУ.

Кабмін вніс зміни до Положення про надання на конкурсних засадах спортивній федерації статусу національної та позбавлення такого статусу.

"Постановою, зокрема, передбачається можливість позбавлення всеукраїнської спортивної федерації статусу національної у разі участі спортсменів, що є членами відповідних спортивних федерацій, у міжнародних спортивних змаганнях, в яких беруть участь спортсмени з російської федерації та республіки білорусь. 

Слід зазначити, що особливістю статусу "національна" є те, що держава надає окремі повноваження федераціям щодо розвитку виду спорту, проведення офіційних чемпіонатів та інших змагань в Україні та можливість представляти Україну на міжнародній спортивній арені.

Документом внесено зміни до пункту 15 Положення  доповнивши його після абзацу третього новим абзацом такого змісту: "участі спортсменів, що є членами відповідних спортивних федерацій, у міжнародних спортивних змаганнях, в яких беруть участь спортсмени з російської федерації та/або республіки білорусь;".

Нормативно-правовий акт розроблено з урахуванням рішення Міжнародного олімпійського комітету, який рекомендував міжнародним спортивним федераціям допустити атлетів з російської федерації та республіки білорусь до міжнародних спортивних змагань, організованими міжнародними федераціями та організаторами міжнародних спортивних подій у нейтральному статусі", – повідомило Міністерство молоді та спорту України.

Коментарі ()
Популярне зараз
Раптово помер український арбітр Раптово помер український арбітр 3774
Ребров: Вдячний Шкапенку за все, що він для мене зробив Ребров: Вдячний Шкапенку за все, що він для мене зробив 1664
"Моє серце розривається", – Баюл емоційно прокоментувала можливий допуск росіян та білорусів на Олімпіаду. ВІДЕО "Моє серце розривається", – Баюл емоційно прокоментувала можливий допуск росіян та білорусів на Олімпіаду. ВІДЕО 1105
CAS довічно заборонив Севідову будь-яку футбольну діяльність CAS довічно заборонив Севідову будь-яку футбольну діяльність 6770
Найкращий легіонер в історії Динамо? Дубль Діого Рінкона у ворота Локомотива Найкращий легіонер в історії Динамо? Дубль Діого Рінкона у ворота Локомотива 3878
Ребров може відмовитися від роботи у збірній України Ребров може відмовитися від роботи у збірній України 1771
Рекомендуємо
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 29575
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 16850
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 14710 3
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 7582
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 6188 2
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 13630