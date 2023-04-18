Кабінет Міністрів України прийняв постанову про позбавлення спортивної федерації статусу національної у разі участі у змаганнях, де виступають спортсмени з рф та білорусі.

Про це повідомляє пресслужба КМУ.

Кабмін вніс зміни до Положення про надання на конкурсних засадах спортивній федерації статусу національної та позбавлення такого статусу.