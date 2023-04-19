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NAVI вийшли у півфінал IEM Rio 2023

IEM Rio 2023 проходить з 17 по 23 квітня у Бразилії
Вчора 23:37 212 0
NAVI вийшли у півфінал IEM Rio 2023
#Navi

Джерело - Чемпіон.

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere вийшла до півфіналу турніру Intel Extreme Masters Rio 2023 з CS:GO.

“Народжені перемагати” посіли перше місце в групі А, обігравши The MongolZ (16:9 – Mirage), Ninjas in Pyjamas (16:10 – Mirage, 16:13 – Ancient) та BIG (22:20 – Mirage, Inferno – 16:8).

Суперник NAVI в 1/2 фіналу визначиться пізніше. Півфінальний поєдинок заплановано на 22 квітня.

Нагадаємо, Maincast перестане висвітлювати турніри російською мовою.

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