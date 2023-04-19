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Maincast перестане висвітлювати турніри російською мовою

Maincast буде висвітлювати кіберспортивні турніри ESL українською мовою
Сьогодні 18:12 205 0
Maincast перестане висвітлювати турніри російською мовою

Джерело - maincast.com.

Кіберспортивна компанія Maincast припиняє висвітлювати турніри російською мовою та повністю фокусується на розвитку українськомовних трансляцій. 

Про це йдеться в заяві компанії.

"Ми вдячні нашим партнерам, компанії ESL, які є організаторами найбільших кіберспортивних турнірів у світі, за допомогу на шляху досягнення нашої мети — розвитку українськомовного кіберспорту та формування локального комʼюніті.

Ми продовжимо інвестувати в українськомовні трансляції ще більше ресурсів, щоби популяризувати та з кожним роком збільшувати попит на українськомовний контент", - повідомив СЕО Maincast Андрій Григорʼєв.

У 2022 році канали Maincast із Dota 2 та CS:GO стали топ-1 і топ-2 відповідно за переглядами в українськомовному сегменті Twitch. 

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