Maincast перестане висвітлювати турніри російською мовою

Maincast буде висвітлювати кіберспортивні турніри ESL українською мовою

Кіберспортивна компанія Maincast припиняє висвітлювати турніри російською мовою та повністю фокусується на розвитку українськомовних трансляцій.

Про це йдеться в заяві компанії.

"Ми вдячні нашим партнерам, компанії ESL, які є організаторами найбільших кіберспортивних турнірів у світі, за допомогу на шляху досягнення нашої мети — розвитку українськомовного кіберспорту та формування локального комʼюніті.

Ми продовжимо інвестувати в українськомовні трансляції ще більше ресурсів, щоби популяризувати та з кожним роком збільшувати попит на українськомовний контент", - повідомив СЕО Maincast Андрій Григорʼєв.

У 2022 році канали Maincast із Dota 2 та CS:GO стали топ-1 і топ-2 відповідно за переглядами в українськомовному сегменті Twitch.

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