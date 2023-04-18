росія скасувала проведення змагань з танкового біатлону у 2023 році

Джерело - Tribuna.com.
Армійські міжнародні ігри в росії вирішено проводити раз на два роки.
Про це повідомляє ТАСС.
Наступні змагання з танкового біатлону відбудуться у 2024 році, цього року їх не проводитимуть.
Ігри-2023 планували провести не лише на території росії, а й у кількох іноземних державах.
У 2022 році змагання пройшли на території росії, білорусі, Азербайджану, Алжиру, Вірменії, В’єтнаму, Венесуели, Ірану, Казахстану, Китаю, Монголії та Узбекистану.
Раніше збірну росії з баскетболу відсторонили від відбору на Олімпіаду-2024.