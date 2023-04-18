росія скасувала проведення змагань з танкового біатлону у 2023 році

Армійські міжнародні ігри в росії вирішено проводити раз на два роки.

Про це повідомляє ТАСС.

Наступні змагання з танкового біатлону відбудуться у 2024 році, цього року їх не проводитимуть.

Ігри-2023 планували провести не лише на території росії, а й у кількох іноземних державах.

У 2022 році змагання пройшли на території росії, білорусі, Азербайджану, Алжиру, Вірменії, В’єтнаму, Венесуели, Ірану, Казахстану, Китаю, Монголії та Узбекистану.

Раніше збірну росії з баскетболу відсторонили від відбору на Олімпіаду-2024.