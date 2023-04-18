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Збірну росії з баскетболу відсторонили від відбору на Олімпіаду-2024

Сьогодні 18:24 183 0
Збірну росії з баскетболу відсторонили від відбору на Олімпіаду-2024

Джерело - news.obozrevatel.com.

Чоловіча збірна Росії з баскетболу не візьме участі у відбірному турнірі до Олімпійських ігор 2024 року в Парижі. 

Відповідне рішення ухвалив виконком Міжнародної федерації баскетболу (ФІБА) йдеться на сайті організації.

Представників країни-агресорки не було зареєстровано у прекваліфікацію до головного спортивного старту чотириріччя.

ФІБА нагадала про рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо відсторонення російських та білоруських спортсменів від змагань у командних видах спорту.

Замість збірної рф у європейській кваліфікації до ОІ зіграє Болгарія. До інших 15 учасників увійшли Бельгія, Боснія та Герцеговина, Хорватія, Чехія, Естонія, Угорщина, Ісландія, Ізраїль, Нідерланди, Північна Македонія, Польща, Португалія, Швеція, Туреччина та Україна.

Команди будуть поділені на дві групи, які визначать по одній збірній, яка вийде на олімпійські кваліфікаційні турніри ФІБА, які відбудуться у 2024 році.

Прекваліфікаційний турнір відбудеться з 12 по 20 серпня 2023 року. Вибір господарів турнірів відбудеться на найближчому засіданні центральної ради ФІБА 28-29 квітня, а жеребкування груп заплановано на 1 травня 2023 року.

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