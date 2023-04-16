Радівілов став бронзовим призером чемпіонату Європи в опорному стрибку

Перемогу здобув вірменський гімнаст Артур Давтян

Джерело - Чемпіон.

Ігор Радівілов здобув бронзову нагороду в опорному стрибку на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики в Туреччині.

Українець зміг заробити у фіналі 14.750 бала. Радівілов вдруге поспіль здобув нагороду на рівні чемпіонату Європи у цій дисципліні.

Перемогу здобув вірменський гімнаст Артур Давтян. Другим став Джейк Джермейн з Великої Британії.

Напередодні Ілля Ковтун завоював дві медалі на чемпіонаті Європі. Ковтун здобув золото у вправах на паралельних брусах та бронзу у вправах на перекладині.

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