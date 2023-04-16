Головне
Шахтар завдяки дублю Бондаренка переграв Львів у 21 турі УПЛ
Сьогодні 15:54 353
Радівілов став бронзовим призером чемпіонату Європи в опорному стрибку
Сьогодні 18:19 109
Арсенал не втримав перемогу в матчі з Вест Гемом: результати матчів АПЛ
Сьогодні 17:57 265
Ковтун завоював перше золото в кар’єрі на чемпіонаті Європи
Сьогодні 17:42 320
Жирона з Циганковим перемогла Ельче: результати матчів Ла-Ліги
Сьогодні 17:12 256
Ворскла вирвала перемогу в Чорноморця у 21 турі УПЛ
Сьогодні 16:59 183
Ковтун здобув бронзову нагороду чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики
Сьогодні 16:39 172
Луческу: Хочу, щоб Динамо боролося за титул цього сезону
Сьогодні 13:55 309 1
Старікова виграла спринт на турнірі у Бельгії
Сьогодні 12:54 277
Відео дня: Блок-шот і слем данк Леня в грі проти Голден Стейта
Сьогодні 09:22 514
Прямі трансляції

Радівілов став бронзовим призером чемпіонату Європи в опорному стрибку

Перемогу здобув вірменський гімнаст Артур Давтян
Сьогодні 18:19 109 0
Радівілов став бронзовим призером чемпіонату Європи в опорному стрибку
#Ігор Радівілов

Джерело - Чемпіон.

Ігор Радівілов здобув бронзову нагороду в опорному стрибку на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики в Туреччині.

Українець зміг заробити у фіналі 14.750 бала. Радівілов вдруге поспіль здобув нагороду на рівні чемпіонату Європи у цій дисципліні.

Перемогу здобув вірменський гімнаст Артур Давтян. Другим став Джейк Джермейн з Великої Британії.

Напередодні Ілля Ковтун завоював дві медалі на чемпіонаті Європі. Ковтун здобув золото у вправах на паралельних брусах та бронзу у вправах на перекладині.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Шахтар - Львів: де дивитися матч УПЛ Шахтар - Львів: де дивитися матч УПЛ 1411
Лапін здобув першу дострокову перемогу у професійній кар’єрі Лапін здобув першу дострокову перемогу у професійній кар’єрі 1906
Рух власним коштом замовив систему VAR на матч з Інгульцем: клуб з Петрового не підтримав ініціативу Рух власним коштом замовив систему VAR на матч з Інгульцем: клуб з Петрового не підтримав ініціативу 1727 2
Китаєць Чжілей достроково переміг Джойса Китаєць Чжілей достроково переміг Джойса 5024
Кремінь - Полісся - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Кремінь - Полісся - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 1282
Челсі з асистом Мудрика поступився Брайтону, Борнмут Забарного переграв Тоттенгем: результати 31 туру АПЛ Челсі з асистом Мудрика поступився Брайтону, Борнмут Забарного переграв Тоттенгем: результати 31 туру АПЛ 1742
Рекомендуємо
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 3684
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 33396 1
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 16753
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 147492 7
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 4425
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 15755 6