Харлан: Ми не можемо боротися, вже так сталося, що росіян допустили

Олімпійська чемпіонка розповіла про допуск росіян до міжнародних змагань

Джерело - Суспільне Спорт.

Українці вже не можуть боротися з допуском росіян і білорусів до міжнародних змагань.

Про це розповіла Олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблі Ольга Харлан

"Ми можемо боротися в командних змаганнях на міжнародних стартах, але для мене це якось на половинку. У нас не командний вид спорту, як баскетбол чи гандбол. Ми - фехтування, їдемо на особисті змагання, а також на командні. Це треба звикнути до системи, яка буде, якщо їздитимемо на змагання. Не знаю, як я буду думати, як себе поводитиму, бо зараз дуже важко щось вирішувати. Все змінюється кожного дня, як і мій стан.

Актуально: Міжнародна федерація бобслею та скелетону розгляне питання допуску росіян

Росіян та білорусів для мене не існує. Всі знають, хто вони, ми це знаємо, і вони самі. Якщо я з ними перестрінусь десь - їх для мене не існує. Вони не достойні... Те, що зараз робиться - це ще гірше для них, бо це бачить увесь світ. По-перше, вони не повинні бути на змаганнях, але якщо система все ж для них випрацьована, то це вже так є. Ми не можемо боротися, вже так сталося, що їх допустили. Ми повинні розвиватися також, бо якщо зупинитися, то не буде життя взагалі", - сказала Харлан.

Раніше Мінспорту опублікувало наказ про заборону збірним України змагатися з росіянами.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!