Україна не буде представлена у жодному жіночому фіналі Євро-2023

Жіноча збірна України зі спортивної гімнастики достроково завершила виступ на чемпіонаті Європи-2023.

Жіноча збірна України зі спортивної гімнастики достроково завершила виступ на чемпіонаті Європи-2023.

Жодна з українок не змогла пробитися до фіналу в особистих змаганнях. Найгіршим для синьо-жовтих виявився виступ на колоді: одразу три українки впали з неї, що завадило набрати високі бали і вплинуло на загальний результат.

Зрештою, у багатоборстві Анну Лащевську від виходу у фінал відділило менше ніж 0.5 бала.

Результати українок в особистих змаганнях на Євро-2023 (кваліфікація):

Багатоборство: Анна Лащевська – 32 (48.765), Ілона Крупа – 49 (47.199)

Різновисокі бруси: Єлизавета Губарєва – 20 (13.166), Анна Лащевська – 32 (12.733), Ілона Крупа – 44 (12.500)

Вправи на колоді: Анна Лащевська – 53 (11.233), Ілона Крупа – 70 (10.833), Єлизавета Губарєва – 73 (10.533), Діана Савельєва – 119 (8.100)

Вільні вправи: Анна Лащевська – 48 (12.066), Ілона Крупа – 69 (11.733), Діана Савельєва – 76 (11.633)

Це другий рік поспіль жодна українка не проходить до фіналу Євро зі спортивної гімнастики.

Раніше жіноча збірна України зі спортивної гімнастики втратила можливість відібратися на Олімпіаду.