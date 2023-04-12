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Жіноча збірна України зі спортивної гімнастики втратила можливість відібратися на Олімпіаду

Через невихід на ЧС українки втратили можливість відібратися на Олімпіаду-2024 у командних змаганнях.
Вчора 23:10 333 0
Жіноча збірна України зі спортивної гімнастики втратила можливість відібратися на Олімпіаду

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України зі спортивної гімнастики не відібралася на чемпіонат світу 2023 року. 

Україна показала 16-й результат. Минулого року жіноча збірна стала 12-ю.

За підсумками кваліфікації жіноча збірна України загалом здобула 144.029 бала та посіла 16-те загальнокомандне місце. Від 13-го місця, яке гарантувало команді вихід на ЧС, "синьо-жовтих" відділи всього 1.5 бала.

Таким чином, жіноча збірна України не зможе відібратися на Олімпійські ігри у Парижі 2024 року. Командні квоти на Олімпіаду розіграються на світовій першості в Антверпені.

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