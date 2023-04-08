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Чемпіонку світу з бігу Джеруто відсторонили за допінг

Представницю Казахстану спіймали на допінгу
Сьогодні 12:43 132 0
Чемпіонку світу з бігу Джеруто відсторонили за допінг
#Нора Джеруто

Джерело - AIU.

Чемпіонка світу з бігу на 3000 м із перешкодами Нора Джеруто тимчасово відсторонена за підозрою у використанні допінгу.

Про це повідомив Незалежний орган боротьби з негативними явищами в легкій атлетиці Athletics Integrity Unit.

27-річна Джеруто народилася в Кенії, проте з січня 2022 стала представляти Казахстан. Вона принесла збірній цієї країни перше в історії золото на чемпіонатах світу з легкої атлетики.

Нора вона здобула золото на чемпіонаті світу 2022 року в США, показавши третій час в історії на дистанції 3000 м із перешкодами (8.53,65).

Напередодні гравця збірної Польщі спіймали на допінгу.

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