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Гравця збірної Польщі спіймали на допінгу

Гравець приймав заборонені речовини
Сьогодні 14:17 120 0
Гравця збірної Польщі спіймали на допінгу

Джерело - lechpoznan.pl.

Захисник збірної Польщі Бартош Саламон здав позитивний допінг-тест.

Про це повідомляє офіційний сайт Леха.

Бартоша Саламона спіймали на допінгу після матчу Леха зі шведським Юргорденом в 1/8 фіналу Ліги конференцій. Познанська команда пройшла суперника з рахунком 5:0.

В пробі 31-річного поляка виявили хлорталідон - діуретик, який WADA класифікує, як маскувальний засіб. Гравця наразі не відсторонили, він може продовжувати грати.

Зараз відбувається розслідування. Встановлюють, яким чином речовина потрапила в організм Бартоша Саламона. Футболіст не приймав жодних ліків без погодження з клубними медиками.

Поляк пройде додаткове антидопінгове тестування, яке замовив Лех.

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