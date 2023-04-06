Гравця збірної Польщі спіймали на допінгу

Гравець приймав заборонені речовини

Захисник збірної Польщі Бартош Саламон здав позитивний допінг-тест.

Про це повідомляє офіційний сайт Леха.

Бартоша Саламона спіймали на допінгу після матчу Леха зі шведським Юргорденом в 1/8 фіналу Ліги конференцій. Познанська команда пройшла суперника з рахунком 5:0.

В пробі 31-річного поляка виявили хлорталідон - діуретик, який WADA класифікує, як маскувальний засіб. Гравця наразі не відсторонили, він може продовжувати грати.

Зараз відбувається розслідування. Встановлюють, яким чином речовина потрапила в організм Бартоша Саламона. Футболіст не приймав жодних ліків без погодження з клубними медиками.

Поляк пройде додаткове антидопінгове тестування, яке замовив Лех.