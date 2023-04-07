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Президент Федерації плавання: Ми готові до найрадикальніших дій

Організація готова бойкотувати змагання
Сьогодні 17:54 72 0
Президент Федерації плавання: Ми готові до найрадикальніших дій

Джерело - Суспільне Спорт.

Федерація плавання України готова бойкотувати змагання у разі повернення спортсменів з росії та рб.

Про це заявив президент федерації плавання України Андрій Власков.

"Ми розглядали це питання. Але перше, що ми маємо зробити, - все можливе, аби не допустити до змагань росіян і білорусів, зокрема, до Олімпійських ігор, поки йде війна. Ми все робимо для того, аби це відбулось.

А от коли буде прийняте остаточне рішення від МОК і World Aquatics, коли стануть зрозумілі всі нюанси та його складові, тоді ми вже приймемо своє фінальне рішення.

Але ми готові до найрадикальніших дій, якщо Україну не будуть чути, якщо допустять представників рф і рб, які підтримують агресію і фінансуються своєю державою. Ми будемо готові до будь-яких протестів, включно з бойкотом змагань.

Чекати до липня ми не будемо, відстоюватимемо свою позицію вже зараз. Я вже підписав спільне звернення від президента НОК України Вадима Гутцайта, голови Комісії атлетів України Георгія Зантараї, аби міжнародна федерація дослухалась до нас і не допускала російських і білоруських спортсменів, поки йдуть воєнні дії на території України.

Головна наша акція – це участь у змаганнях. Чим кращий вигляд ми маємо на змаганнях, тим більшу вагу мають наші акції. Зараз працюємо як у політичному, так і в юридичному плані для того, аби росіян і білорусів не допускали в майбутньому до змагань", - сказав Власков.

Читайте: Беленюк опублікував протокол засідання Кабміну щодо бойкоту Україною змагань, де будуть росіяни

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