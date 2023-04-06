Джерело - Tribuna.com.
Російська шорт-трекістка, призерка чемпіонатів світу та Європи Софія Просвірнова знаходиться у процесі переходу до збірної Данії.
Про це вона написала в Інстаграмі.
Надалі Просвірнова виступатиме в ковзанярському спорті. Її чоловік Віктор Хальд Торуп є лідером ковзанярської команди Данії.
З 2015-го по 2022-й рік Просвірнова здобула для Росії 4 медалі на чемпіонатах світу та 18 нагород на чемпіонатах Європи.
На Олімпіадах її найкращий індивідуальний виступ - 5 місце у Пхенчхані.
Нагадаємо, росіянам, які пропустили кваліфікацію до Олімпіади, не буде виділено додаткових квот.