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Російська шорт-трекістка Просвірнова перейшла до збірної Данії

Надалі Просвірнова виступатиме в ковзанярському спорті
Вчора 23:34 161 0
Російська шорт-трекістка Просвірнова перейшла до збірної Данії

Джерело - Tribuna.com.

Російська шорт-трекістка, призерка чемпіонатів світу та Європи Софія Просвірнова знаходиться у процесі переходу до збірної Данії.

Про це вона написала в Інстаграмі.

Надалі Просвірнова виступатиме в ковзанярському спорті. Її чоловік Віктор Хальд Торуп є лідером ковзанярської команди Данії.

З 2015-го по 2022-й рік Просвірнова здобула для Росії 4 медалі на чемпіонатах світу та 18 нагород на чемпіонатах Європи.

На Олімпіадах її найкращий індивідуальний виступ - 5 місце у Пхенчхані.

Нагадаємо, росіянам, які пропустили кваліфікацію до Олімпіади, не буде виділено додаткових квот.

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