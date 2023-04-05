Міжнародна федерація боротьби допустила росіян та білорусів до змагань

Третій олімпійський вид спорту, який оголосив про допуск до змагань атлетів з РФ після нових рекомендацій МОК.

Борці з Росії та Білорусі можуть змагатися у міжнародних змаганнях під егідою UWW (Об'єднаного світу боротьби).

Про це повідомляється на офіційному сайті UWW.

За відповідне рішення проголосували члени організації на позачерговому засіданні. Борцям з Росії та Білорусі дозволено виступати на змаганнях під егідою організації як нейтральним атлетам, зважаючи на рекомендації МОК.

Рішення щодо допуску конкретних борців до змагань ухвалюватиме "незалежна панель". Хто до неї входитиме та які критерії будуть визначальними - UWW повідомить у найближчі тижні. Водночас, атлети молодших вікових груп (до 15 та до 17 років) повертаються до змагань одразу.

Нагадаємо, російських та білоруських бійців відсторонили від міжнародних змагань у березні 2022 року. Відповідне рішення було ухвалене після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Найближчий великий старт у боротьбі - чемпіонат Європи, який відбудеться з 17 до 23 квітня у Загребі.

Про можливість повернення спортсменів з Росії та Білорусі повідомляв раніше народний депутат України та олімпійський чемпіон Токіо-2020 Жан Беленюк.