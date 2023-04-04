Беленюк: У федерації спортивної боротьби велике проросійське лобі

У федерації спортивної боротьби були незадоволенні відстороненням росіян.

Про це розповів олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк.

"У федерації спортивної боротьби дуже серйозні проросійські настрої. Я не уявляю, яким чином в Міжнародній асоціації боротьби можна втримати їх намагання долучити представників РФ і РБ до міжнародних змагань. Єдине, що стримувало – рекомендації МОК.

Наш очільник міжнародної федерації є членом Виконкому МОК, було б некоректно з його сторони взяти на себе відповідальність і через голову МОК приняти рішення про допуск.

Вони всі чекали відмашки від МОК – 28 березня вони її отримали. Наразі буде дуже тяжко втримати таку тенденцію.

У федерації спортивної боротьби велике проросійське лобі. У нас 2 віцепрезиденти – впливові росіяни, президент – серб, поговорюють, що в нього є достатньо серйозний бізнес в Росії.

Я з ним комунікував на минулорічному ЧС і зрозумів, що він дуже незадоволений тим положенням справ, які були на той момент, що росіян не допускають", - сказав Беленюк.