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Беленюк: У федерації спортивної боротьби велике проросійське лобі

Жан Беленюк розповів про ставлення до повернення росіян і білорусів у Міжнародній федерації боротьби.
Сьогодні 13:25 225 0
Беленюк: У федерації спортивної боротьби велике проросійське лобі
#Жан Беленюк

Джерело - tribuna.com.

У  федерації спортивної боротьби були незадоволенні відстороненням росіян.

Про це розповів олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк.

"У федерації спортивної боротьби дуже серйозні проросійські настрої. Я не уявляю, яким чином в Міжнародній асоціації боротьби можна втримати їх намагання долучити представників РФ і РБ до міжнародних змагань. Єдине, що стримувало – рекомендації МОК.

Наш очільник міжнародної федерації є членом Виконкому МОК, було б некоректно з його сторони взяти на себе відповідальність і через голову МОК приняти рішення про допуск.

Вони всі чекали відмашки від МОК – 28 березня вони її отримали. Наразі буде дуже тяжко втримати таку тенденцію.

У федерації спортивної боротьби велике проросійське лобі. У нас 2 віцепрезиденти – впливові росіяни, президент – серб, поговорюють, що в нього є достатньо серйозний бізнес в Росії.

Я з ним комунікував на минулорічному ЧС і зрозумів, що він дуже незадоволений тим положенням справ, які були на той момент, що росіян не допускають", - сказав Беленюк.

Раніше уряд заборонив українським спортсменам брати участь у змаганнях, в яких будуть представлені атлети з Росії чи Білорусі.

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