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Гутцайт: Зараз мова про бойкот Олімпіади не йде

Вадим Гутцайт розповів про можливий бойкот Олімпіади, якщо туди допустять росіян і білорусів.
Сьогодні 14:52 166 0
Гутцайт: Зараз мова про бойкот Олімпіади не йде
#Вадим Гутцайт

Джерело - tribuna.com.

Україна не планує бойкотувати Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

Про це розповів міністр молоді і спорту України, президент НОК Вадим Гутцайт.

"З першого дня війни ми працюємо над тим, щоб російських та білоруських спортсменів не було на міжнародному рівні.

Більше року нам це вдавалось, понад рік їх не було. На жаль, зараз МОК надав нові рекомендації щодо повернення або неповернення, передав відповідальність кожній міжнародній федерації окремо, щоб вони допускали або не допускали на їх розсуд.

Ми продовжуємо працювати. Зараз вся відповідальність щодо допуску лежить на федераціях. Я вже декілька разів збирав, цього тижня теж буду збирати федерації.

Потрібно разом збирати ці всі докази, щоб надавати в МОК. Я впевнений, що МОК теж буде слідкувати за цим процесом.

Щоб міжнародні федерації чесно дивились на ці докази, коли спортсмени з РФ знаходяться в збройних силах або підтримують війну, щоб вони це бачили і відсторонювали цих спортсменів.

Тому ми продовжуємо працювати разом з федераціями.

Зараз мова про бойкот не йде, головне, щоб росіян і білорусів не повертали у всіх міжнародних федераціях, - сказав Гутцайт.

Раніше уряд заборонив українським спортсменам брати участь у змаганнях, в яких будуть представлені атлети з Росії чи Білорусі.

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