Федерація фехтування України оскаржить рішення FIE щодо допуску росіян та білорусів

Рішення Позачергового Конгресу Міжнародної федерації фехтування може скасувати Спортивний арбітражний суд

Федерація фехтування України (ФФУ) звернулася до Спортивного арбітражного ауду (СAS) у Лозанні з позовом про скасування рішень позачергового Конгресу Міжнародної федерації фехтування (FIE) про відновлення допуску російських та білоруських атлетів до міжнародних змагань під егідою FIE в рамках кваліфікації до Олімпійських ігор-2024.

Про це повідомляє ФФУ.

10 березня 2023 року в онлайн форматі відбувся позачерговий Конгрес Міжнародної федерації фехтування, який прийняв рішення про повернення до змагань під егідою FIE російських та білоруських спортсменів, а також посадових осіб цих країн.

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В українській федерації вважають, що позачерговий Конгрес FIE відбувся з низкою процедурних порушень Статуту FIE. У зв'язку Федерація фехтування України звернулась до Спортивного Арбітражного Суду з заявою про скасування рішень, які були на ньому прийняті.

"Федерація фехтування України рішуче засуджує рішення Позачергового Конгресу FIE про відновлення допуску російських та білоруських атлетів до міжнародних змагань. Воно було прийнято з численними порушеннями Статуту FIE, що викликає багато питань стосовно його правомірності., – наголошує президент Федерації фехтування України Михайло Ілляшев.

Нагадаємо, міжнародна федерація фехтування прийняла рішення про допуск росіян.

Раніше повідомлялося, що українські фехтувальники не будуть змагатися з росіянами.