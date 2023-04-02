Швейцарія може подати заявку на проведення зимової Олімпіади

Швейцарія поки не оголошує, про яку саме Олімпіаду йдеться

Джерело - Швейцарський олімпійський комітет.

Швейцарія заявила про свій намір активізувати переговори з Міжнародним олімпійським комітетом щодо потенційної подачі заявки на проведення зимової Олімпіади.

Про це повідомляє Швейцарський олімпійський комітет.

Швейцарський олімпійський комітет вивчає, які соціальні та внутрішньополітичні рамкові умови мають бути виконані, щоб заявка мала шанси на успіх. Також у планах перейти від неформального до постійного діалогу з МОК щодо можливої заявки.

Швейцарія поки не оголошує, про яку саме Олімпіаду йдеться. Швейцарія вже об’єднувала зусилля з Францією та Італією, щоб подати заявку на Олімпіаду-2030, але цього не було зроблено.

Нагадаємо, голос президента Франції Емануеля Макрона буде почутий під час обговорення МОК щодо повернення росіян та білорусів.