Україна здобула дві нагороди на турнірі серії Grand Slam у Тбілісі

Медалі на змаганнях вибороли Артем Лесюк та Богдан Ядов.

Джерело - Чемпіон.

Українські дзюдоїсти Артем Лесюк та Богдан Ядов вибороли дві бронзові нагороди у перший день турніру серії Grand Slam, що проходить у Тбілісі (Грузія).

Артем Лесюк (до 60 кг) у поєдинку за третє місце переміг ще одного українця Дільшота Халматова. Поєдинок тривав понад сім хвилин та завершився на "голден скор".

Другу медаль збірній України на Грендслемі у Тбілісі здобув Богдан Ядов. Український дзюдоїст у "бронзовому" фіналі переміг Гусмана Киргизбаєва.

Після першого змагального дня Україна з двома бронзовими нагородами посідає дев'яте місце в медальному заліку турніру.

Раніше українські дзюдоїсти завоювали п’ять медалей на Кубку Європи.