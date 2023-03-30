Бортнічук: Тема бойкоту завжди має бути актуальною

Міністр спорту і туризму Польщі прокоментував можливий бойкот Олімпіади

Джерело - RMF FM.

Міжнародний олімпійський комітет боїться бойкотів країн через допущення росіян та білорусів до міжнародних змагань.

Про це заявив Міністр спорту і туризму Польщі Каміль Бортнічук.

"Зважаючи на зміст цієї позиції МОК, я сьогодні на 99 відсотків переконаний, що бойкот не потрібен, що ми виграємо боротьбу. Як це не парадоксально, але ця позиція набагато більше на нашу користь, ніж витоки інформації, які були".

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"Тема бойкоту завжди має бути актуальною в контексті нашого контакту з МОК, тому що він цього боїться. МОК чітко відповів на наші погрози бойкоту у своїй заяві. Я знаю, якою мала бути ця заява спочатку і якою вона вийшла", - сказав Бортнічук.

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