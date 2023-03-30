Міжнародна федерація настільного тенісу готова допустити росіян до змагань

Чергова федерація повертає росіян до змагань

Джерело - Міжнародна федерація настільного тенісу.

Міжнародна федерація настільного тенісу готова допустити росіян і білорусів до міжнародних турнірів при виконанні всіх умов Міжнародного олімпійського комітету.

Про це повідомляє ITTF.

"Виконавча рада ITTF схвалює нещодавню заяву МОК щодо статусу гравців з російським або білоруським паспортом на міжнародних змаганнях".

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"ITTF знову закликає до миру та однозначно засуджує війну в Україні. Ми солідарні з народом України та продовжуватимемо підтримувати українську спільноту з настільного тенісу, докладаючи всіх зусиль, щоб усі українські гравці могли брати участь у настільному тенісі, паранастільному тенісі та молодіжних змаганнях по всьому світу".

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"ITTF перегляне їх і проконсультується з іншими федераціями для створення офіційних інструкцій, які чітко викладуть умови участі для гравців і допоміжного персоналу з російським або білоруським паспортом", - йдеться у заяві.

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