Гутцайт - про допущення росіян до змагань: У МОК подвійні стандарти

Джерело - Чемпіон.
Міністр молоді та спорту та президент НОК України Вадим Гутцайт вважає дії МОК щодо повернення росіян та білорусів у міжнародний спорт подвійними стандартами.
Про це він заявив у коментарі Першому.
"Ще місяць тому сказав, що ми готові бойкотувати Ігри. То вийшла заява МОК, що це - порушення Хартії, що це неможливо. А коли у 2008 році росія розпочала війну в Грузії під час Олімпійських ігор, а коли росія у 2014 році окупувала Крим, Донецьку та Луганську області, а коли у 2022 році під час початку Паралімпійських ігор росія розпочала повномасштабну війну - це не порушення Хартії? Це не порушення Олімпійського перемир'я?".
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"То якісь подвійні стандарти в МОК - кажемо, що ми за мир, як каже президент МОК, солідарні з Україною, нам потрібно єднатись, Єднатись заради чого? Заради миру. Який може бути мир, коли гинуть наші спортсмени? Такі подвійні стандарти. Порушення Олімпійського перемир'я - це не порушення Хартії? Тому я взагалі не розумію, для чого МОК порушує це питання в такий час. Ми усі вважаємо, що, допоки йде війна, росіянам та білорусам не місце на міжнародній арені", - сказав Гутцайт.