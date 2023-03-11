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Гутцайт - про допущення росіян до змагань: У МОК подвійні стандарти

Сьогодні 13:26 168 0
Міністр молоді та спорту прокоментував можливе повернення росіян до змагань
Гутцайт - про допущення росіян до змагань: У МОК подвійні стандарти
#Вадим Гутцайт, #МОК (Міжнародний олімпійський комітет)

Джерело - Чемпіон.

Міністр молоді та спорту та президент НОК України Вадим Гутцайт вважає дії МОК щодо повернення росіян та білорусів у міжнародний спорт подвійними стандартами.

Про це він заявив у коментарі Першому.

"Ще місяць тому сказав, що ми готові бойкотувати Ігри. То вийшла заява МОК, що це - порушення Хартії, що це неможливо. А коли у 2008 році росія розпочала війну в Грузії під час Олімпійських ігор, а коли росія у 2014 році окупувала Крим, Донецьку та Луганську області, а коли у 2022 році під час початку Паралімпійських ігор росія розпочала повномасштабну війну - це не порушення Хартії? Це не порушення Олімпійського перемир'я?".

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"То якісь подвійні стандарти в МОК - кажемо, що ми за мир, як каже президент МОК, солідарні з Україною, нам потрібно єднатись, Єднатись заради чого? Заради миру. Який може бути мир, коли гинуть наші спортсмени? Такі подвійні стандарти. Порушення Олімпійського перемир'я - це не порушення Хартії? Тому я взагалі не розумію, для чого МОК порушує це питання в такий час. Ми усі вважаємо, що, допоки йде війна, росіянам та білорусам не місце на міжнародній арені", - сказав Гутцайт.

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