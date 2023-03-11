Гутцайт - про допущення росіян до змагань: У МОК подвійні стандарти

Міністр молоді та спорту прокоментував можливе повернення росіян до змагань

Джерело - Чемпіон.

Міністр молоді та спорту та президент НОК України Вадим Гутцайт вважає дії МОК щодо повернення росіян та білорусів у міжнародний спорт подвійними стандартами.

Про це він заявив у коментарі Першому.

"Ще місяць тому сказав, що ми готові бойкотувати Ігри. То вийшла заява МОК, що це - порушення Хартії, що це неможливо. А коли у 2008 році росія розпочала війну в Грузії під час Олімпійських ігор, а коли росія у 2014 році окупувала Крим, Донецьку та Луганську області, а коли у 2022 році під час початку Паралімпійських ігор росія розпочала повномасштабну війну - це не порушення Хартії? Це не порушення Олімпійського перемир'я?".

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