Сотні фехтувальників закликали МОК та FIE переглянути рішення про повернення росіян

Підписанти звернення представляють країни Європи, США, Японію та Бразилію, серед інших держав.

Понад 300 фехтувальників звернулися до Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародної федерації фехтування (FIE) із закликом переглянути рішення про повернення російських спортсменів до змагань.

Про це повідомляє Reuters.

Раніше FIE на позачерговому засіданні конгресу рішенням більшості членів надала фехтувальникам з РФ та Білорусі дозвіл на участь у своїх турнірах. Це призвело до скасування етапу Кубка світу в Німеччині та оголошення бойкоту турнірів за участю росіян та білорусів з боку українців.

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До протесту проти рішення FIE тепер долучилися більше 318 фехтувальників, 286 з яких залишаються активними спортсменами. Спільно вони підписали листа до МОК та в.о. очільника федерації Еммануеля Кациадакіса, назвавши наміри організацій щодо повернення росіян "катастрофічною помилкою".

Спортсмени наголошують: їхню думку взагалі не було враховано під час голосування членів FIE. Підписанти звернення представляють країни Європи, США, Японію та Бразилію, серед інших держав.

"Повністю проігнорувавши голоси атлетів, ви дозволили Росії та Білорусі повернутися до змагань FIE, а також [допускаєте] можливий турнір на території Росії. Це є порушенням позиції Міжнародного олімпійського комітету. Та знову вказує, що інтереси Росії переважають думку й права спортсменів, особливо тих, хто представляє Україну", — йдеться у зверненні.

Раніше повідомлялося, що українські фехтувальники не будуть змагатися з росіянами.