Магучіх: Ми маємо їхати на Олімпіаду-2024

Українські спортсменки мають їхати на Олімпіаду, щоб показувати результати і підіймати прапор країни.

Про це заявила українська легкоатлетика Ярослава Магучіх.

"Олімпіаду дивляться у всьому світі. Навіть люди, які не дуже цікавляться спортом, вони раз на чотири роки стежать за Олімпіадою та підтримують спортсменів. Тому я вважаю, що ми маємо їхати на Ігри, щоб показувати результати та піднімати прапор України.

Але ми повинні зробити все можливе, щоб МОК не допустив російських та білоруських спортсменів", - сказала Магучіх.