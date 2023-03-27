Грівко: Нам треба готуватися та перемагати на Олімпіаді-2024

Україні не варто бойкотувати Олімпіади-2024, якщо там виступатимуть росіяни та білоруси.

Про це заявив президент Федерації велосипедного спорту України Андрій Грівко.

"Я б більше зосередився, можливо, нашим керівникам закордонних справ, представникам міністерства молоді та спорту саме на цих питаннях, відпрацювання з країнами ЄС, парламентом ЄС, комісією. Саме з питання перебування тієї чи тієї групи осіб на території ЄС під час Олімпійських ігор.

А нашим треба, вважаю, готуватися, перемагати. Впевнений, нам треба там бути. Бо як ви уявляєте - Олімпійські ігри, які дивляться 300 млн осіб по всьому світу, Росія та Білорусь виходять під білим прапором, а України там взагалі немає? Це буде перемога чи поразка?" - сказав Грівко.