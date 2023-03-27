Білодід виступить на етапі серії Grand Slam із дзюдо у Туреччині

Турнір стартує 31 березня

Став відомий склад збірної України на етап серії Grand Slam із дзюдо в Анталії (Туреччина).

Про це повідомляє Міжнародної федерації дзюдо (IJF).

Збірну України представлятимуть 16 дзюдоїстів: Марія Буйок (вагова категорія до 48 кг), Дар'я Білодід (57 кг), Юлія Гребеножко (63 кг), Руслана Булавіна (понад 78 кг); Артем Лесюк, Дільшот Халматов (обидва - 60 кг), Богдан Ядов, Каро Марандян (обидва - 66 кг), Владислав Казіміров (73 кг), Геворг Манукян, Сергій Крівчач (обидва - 81 кг), Артем Бубир, Марат Крижанський (обидва - 90 кг), Антон Савицький (100 кг), Євгеній Балєвський та Андрій Колесник (обидва - понад 100 кг).

Турнір розпочнеться 31 березня.

Раніше Україна здобула дві нагороди на турнірі серії Grand Slam у Тбілісі.