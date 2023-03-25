Терлюга та Заплітний вибороли золоті медалі чемпіонату Європи

Терлюга та Заплітний - чемпіони Європи-2023

Джерело - Чемпіон.

Українські каратисти Анжеліка Терлюга та Андрій Заплітний здобули дві золоті медалі на чемпіонаті Європи в іспанській Гвадалахарі.

Анжеліка Терлюга у фіналі категорії до 55 кг вона розгромно перемогла представницю Італії Вероніку Брунорі (0:8). Для українки це третя золота нагорода на чемпіонах Європи в особистих змаганнях.

Водночас Андрій Заплітний став найкращим у вазі до 75 кг. Це перший фінал ЧЄ для юного українця, у якому він переміг чемпіона Європи-2022, турка Ермана Ельтемура (2:0).

Раніше першу нагороду на турнірі для України принесла Аніта Серьогіна. Також свій бронзовий фінал програв Різван Талібов, який у підсумку став 5-им.

Чемпіонат Європи відбувається в іспанському місті Гвадалахара з 22 по 26 березня.