Серьогіна виграла срібну медаль чемпіонату Європи

Перша нагорода для збірної України на Євро

Джерело - Чемпіон.

Українська каратистка Аніта Серьогіна (до 61 кг) здобула срібну медаль на чемпіонаті Європи в іспанській Гвадалахарі.

Українка у фіналі поступилась 20-річній німкені Рім Хаміс з рахунком 1:2. Для 33-річної Серьогіної це 11-та нагорода на рівні чемпіонатів Європи (2 золота, 4 срібла та 5 бронз).

Відзначимо, що перша нагорода для збірної України на турнірі.

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Раніше свій бронзовий фінал програв Різван Талібов (5 місце). Також за золото побореться Андрій Заплітний (до 75 кг), який зустрінеться з турецьким каратистом Ерманом Ельтемуром.

Чемпіонат Європи відбувається в іспанському місті Гвадалахара з 22 по 26 березня.