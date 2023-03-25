Головне
Дивний арбітраж, численні поразки та фартова Дніпро-Арена: згадуємо всі матчі збірної України проти Англії
Сьогодні 13:07 219
Мудрик: Їдемо на Вемблі за перемогою
Сьогодні 14:25 54
Серьогіна виграла срібну медаль чемпіонату Європи
Сьогодні 14:14 69
Володимир Кличко: фінал епохи
Сьогодні 14:00 12688
На матчі Англія - Україна влаштують перфоманс
Сьогодні 13:50 167
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю
Сьогодні 13:46 2189
"На Сан-Сіро пропустив п’ять голів". Володимир Кличко у виставкових футбольних матчах грає в захисті або стає в ворота
Сьогодні 12:00 2574
За запізнення Кличко бив нас батогом. Український боксер згадав своє перебування в тренувальному таборі легенди світового боксу
Сьогодні 11:55 7685
Британський журналіст: У матчі Англія – Україна вболіватиму за українців
Сьогодні 11:50 3045
Від патріота до зрадника — один крок. Петраков у збірній Вірменії: 4 версії того, що сталося
Сьогодні 11:20 6060 3
Прямі трансляції

Серьогіна виграла срібну медаль чемпіонату Європи

Сьогодні 14:14 69 0
Перша нагорода для збірної України на Євро
Серьогіна виграла срібну медаль чемпіонату Європи
#Аніта Серьогіна

Джерело - Чемпіон.

Українська каратистка Аніта Серьогіна (до 61 кг) здобула срібну медаль на чемпіонаті Європи в іспанській Гвадалахарі.

Українка у фіналі поступилась 20-річній німкені Рім Хаміс з рахунком 1:2. Для 33-річної Серьогіної це 11-та нагорода на рівні чемпіонатів Європи (2 золота, 4 срібла та 5 бронз).

Відзначимо, що перша нагорода для збірної України на турнірі.

Актуально: Збірна України назвала склад на чемпіонат Європи з карате

Раніше свій бронзовий фінал програв Різван Талібов (5 місце). Також за золото побореться Андрій Заплітний (до 75 кг), який зустрінеться з турецьким каратистом Ерманом Ельтемуром.

Чемпіонат Європи відбувається в іспанському місті Гвадалахара з 22 по 26 березня.

Коментарі ()
Популярне зараз
Володимир Кличко: фінал епохи Володимир Кличко: фінал епохи 12688
Він став легендою Динамо і поїхав до Барселони Він став легендою Динамо і поїхав до Барселони 28518
За запізнення Кличко бив нас батогом. Український боксер згадав своє перебування в тренувальному таборі легенди світового боксу За запізнення Кличко бив нас батогом. Український боксер згадав своє перебування в тренувальному таборі легенди світового боксу 7685
У Динамо є готова заміна Луческу У Динамо є готова заміна Луческу 8069
Ломаченко знову підтримав московський патріархат, а Срна вподобав його допис - фото та відео Ломаченко знову підтримав московський патріархат, а Срна вподобав його допис - фото та відео 3820
Від патріота до зрадника — один крок. Петраков у збірній Вірменії: 4 версії того, що сталося Від патріота до зрадника — один крок. Петраков у збірній Вірменії: 4 версії того, що сталося 6060 3
Рекомендуємо
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 9406
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 29250
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 9837
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 19986
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 109120
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 10707 2