Україна вийшла у два фінали Євро-2023

За результатами першого змагального дня за золоті медалі поборються два українські каратисти

Збірна України з карате гарантувала мінімум дві медалі на чемпіонаті Європи в іспанській Гвадалахарі.

Українська каратистка Аніта Серьогіна (до 61 кг) вийшла у фінал турніру, де протистоятиме у фіналі 20-річній німкені Рім Хаміс - лідерці світового рейтингу каратисток у цій вазі до 21 року. На рахунку Хаміс три медалі на молодіжних чемпіонатах світу та Європи, зокрема на Євро-2023 серед молоді вона стала віцечемпіонкою змагань.

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Також за "золото" побореться Андрій Заплітний (до 75 кг), який зустрінеться з турецьким каратистом Ерманом Ельтемуром. На попередньому чемпіонаті Європи саме Ельтемур став чемпіоном змагань.

Водночас Різван Талібов (понад 84 кг) після поразки у півфіналі від француза Мегді Філалі потрапив до бронзового фіналу. Там Талібов протистоятиме іспанцю Секу Сако Бабакару, який зміг туди пройти завдяки перемогам у втішних сутичках.

Усі фінали в одиночному турнірі з карате на Євро-2023 відбудуться у суботу, 25 березня.

Раніше Зеленський нагородив Усика, Терлюгу та Серьогіну.