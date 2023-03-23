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Україна вийшла у два фінали Євро-2023

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За результатами першого змагального дня за золоті медалі поборються два українські каратисти
Україна вийшла у два фінали Євро-2023
#Талібов, #Аніта Серьогіна

Джерело - suspilne.media.

Збірна України з карате гарантувала мінімум дві медалі на чемпіонаті Європи в іспанській Гвадалахарі.

Українська каратистка Аніта Серьогіна (до 61 кг) вийшла у фінал турніру, де протистоятиме у фіналі 20-річній німкені Рім Хаміс - лідерці світового рейтингу каратисток у цій вазі до 21 року. На рахунку Хаміс три медалі на молодіжних чемпіонатах світу та Європи, зокрема на Євро-2023 серед молоді вона стала віцечемпіонкою змагань.

Актуально: Збірна України назвала склад на чемпіонат Європи з карате

Також за "золото" побореться Андрій Заплітний (до 75 кг), який зустрінеться з турецьким каратистом Ерманом Ельтемуром. На попередньому чемпіонаті Європи саме Ельтемур став чемпіоном змагань. 

Водночас Різван Талібов (понад 84 кг) після поразки у півфіналі від француза Мегді Філалі потрапив до бронзового фіналу. Там Талібов протистоятиме іспанцю Секу Сако Бабакару, який зміг туди пройти завдяки перемогам у втішних сутичках.

Усі фінали в одиночному турнірі з карате на Євро-2023 відбудуться у суботу, 25 березня.

Раніше Зеленський нагородив Усика, Терлюгу та Серьогіну.

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