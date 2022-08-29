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Зеленський нагородив Усика, Терлюгу та Серьогіну

Сьогодні 09:20 1123 0
Українські спортсмени отримали державні нагороди з нагоди Дня Незалежності України
Зеленський нагородив Усика, Терлюгу та Серьогіну
#Олександр Абраменко, #Анжеліка Терлюга, #Бичкова, #Андрій Проценко, #Олександр Усик, #Володимир Зеленський, #Софія Гречко, #Аніта Серьогіна, #Володимир Рисєв, #Іванна Березовська

Джерело - Офіс Президента України.

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами українських спортсменів та тренерів з нагоди Дня Незалежності України.

Про це йдеться на сайті Офісу Президента України.

Орденом "За заслуги" І ступеня нагороджено чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика та чемпіона XI Всесвітніх ігор з таїландського боксу Ігоря Любченка.

Орденом "За заслуги" ІІ ступеня нагороджено головного тренера збірної України з фристайлу Енвера Аблаєва, призера Олімпійських ігор Олександра Абраменка, призера ЧС з легкої атлетики Андрія Проценка, чемпіона XI Всесвітніх ігор з паверліфтингу Володимира Рисєва.

Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня нагороджено чемпіона XI Всесвітніх ігор з паверліфтингу Олексія Бичкова, чемпіонку XI Всесвітніх ігор з підводного плавання Софію Гречко, чемпіона XI Всесвітніх ігор з сумо Важі Даіурі, чемпіонів XI Всесвітніх ігор зі спортивної акробатики Вікторію Козловську, Богдана Колмакова, Таїсію Марченко, Богдана Пограничного, Данила Стецюка, чемпіонку XI Всесвітніх ігор з таїландського боксу Анастасію Кулініч, чемпіона XI Всесвітніх ігор з воднолижного спорту Данила Фільченка, чемпіонку XI Всесвітніх ігор з сумо Світлану Ярьомку.

Орденом княгині Ольги І ступеня нагороджено чемпіонок XI Всесвітніх ігор з карате Аніту Серьогіну та Анжеліку Терлюгу.

Орденом княгині Ольги ІІ ступеня нагороджено чемпіонку XI Всесвітніх ігор з сумо Іванну Березовську.

Нагадаємо, Шевченко отримав відзнаку.

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