Збірна України назвала склад на чемпіонат Європи з карате

Турнір стартує 22 березня

Збірна України з карате оголосила склад національної команди на чемпіонат Європи-2023, який відбудеться в іспанському місті Гвадалахара з 22 по 26 березня.

Про це повідомляє офіційний сайт Всесвітньої федерації карате.

До заявки збірної України увійшли 22 атлети: по п'ять - у жіночому й чоловічому куміте, ще десять каратистів і каратисток - у командних змаганнях, та по одному спортсмену - в ката серед жінок та чоловіків.

Склад збірної України з карате на чемпіонат Європи-2023:

куміте (жінки): Катерина Крива (до 50 кг), Анжеліка Терлюга (до 55 кг), Аніта Серьогіна (до 61 кг), Галина Мельник (до 68 кг), Юлія Русу (понад 68 кг) + Олександра Шолохова, Діана Шостак, Еліна Сєлємєнєва, Анжеліка Терлюга (усі - в командних змаганнях);

куміте (чоловіки): Нікіта Філіпов (до 60 кг), Денис Копитко (до 67 кг), Андрій Заплітний (до 75 кг), Валерій Чоботар (до 84 кг), Різван Талібов (понад 84 кг) + Валерій Чоботар, Станіслав Горуна, Валерій Сонних, Різван Талібов, Андрій Торошанко, Костянтин Цимбал, Андрій Заплітний (усі - в командних змаганнях);

ката (чоловіки та жінки): Ярослав Федоров та Галина Запороженко + Владислав Булда, Артем Скрипник, Микита Тюх (усі - в командних змаганнях).

Раніше Зеленський нагородив Усика, Терлюгу та Серьогіну.