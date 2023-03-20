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Президент НОК Німеччини: Ми виступаємо за виключення росіян та білорусів

Сьогодні 18:56 111 0
Президент НОК Німеччини: Ми виступаємо за виключення росіян та білорусів

Німеччина виступає проти повернення росіян та білорусів на міжнародні змагання.

Про це повідомив президент Національного олімпійського комітету Німеччини Томас Вейкерт.

"Ми, як і раніше, виступаємо за виключення росіян та білорусів. Що стосується рішень МОК і міжнародних спортивних федерацій, то НОК Німеччини приділяє ключову увагу нашим спортсменам. Ми серйозно ставимося до побоювань, виражених ними і разом з нашими організаціями будемо вирішувати подальші проблеми. Навіть у ці часи я вірю в єднальну силу спорту", - сказав Вейкерт.

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